Zaccagni Napoli, Giuffredi (agente): «Non devo fare io il prezzo, ma la Lazio. Migliorerebbe la rosa di Conte»

Zaccagni Napoli, l’agente del capitano della Lazio ha parlato così dell’interesse del Napoli per il suo assistito

Intervenuto ai microfoni di Televomero, Mario Giuffredi, agente del capitano della Lazio Mattia Zaccagni, ha parlato così dell’interesse del Napoli:

PAROLE – «Non so se sia stata fatta un’offerta a Lotito, non credo. Però piace a Conte, questo è vero. Non devo fare io il prezzo, ma la Lazio. Lui gioca nello stesso ruolo che potrebbe fare al Napoli, è un giocatore importante che migliorerebbe il livello della rosa. Non abbiamo mai parlato con il giocatore di questa ipotesi di trasferimento, anche per non creare destabilizzazioni durante il campionato. E perché non c’è un’offerta reale del Napoli».