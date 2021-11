Zaccagni alla prova del nove: Sarri si aspetta tanto da lui

Lokomotiv Mosca-Lazio potrebbe essere la grande occasione per Zaccagni: l’ex Verona deve dimostrare qualcosa

Tanti infortuni e poche possibilità di mettersi in mostra. Può essere davvero riassunto così quest’avvio di stagione di Zaccagni. L’ex Verona ha pagato alcuni problemi fisici e contro la Juve non ha brillato.

Però, come evidenzia Il Corriere dello Sport, Sarri punta molto su di lui. Il tecnico l’ha stuzzicato in conferenza stampa, sottolineando una condizione fisica non al top, ma evidenziando come può andare ben oltre il semplice compitino. E oggi è il giorno giusto per dimostrarlo.