Torna l’Europa League e la Lazio vola a Mosca per sfidare la Lokomotiv, nella gara valida per la quinta giornata del Girone E

«Non lo so più se la gara contro la Lokomotiv sia da vincere a tutti i costi, così non si riesce a giocare con questi orari e questi calendari. È una situazione quella di Mosca che per la nostra rosa rimane difficile». Così mister Sarri ha parlato dell’impegno d’Europa League, in programma per giovedì sera. Un tour de force aspetta la Lazio e, a questo punto, la domanda sembra lecita: questa squadra può continuare a lottare su due fronti?

Al tecnico toscano è arrivato il messaggio di Reja: «Giocare il giovedì è sempre logisticamente complicato, consiglio a Sarri di lasciar perdere l’Europa League (ride, ndr). Per essere competitivo su entrambi i fronti occorrono rose profonde, si gioca sempre ogni tre giorni, anche considerando gli impegni delle Nazionali».

Intanto domani, alle ore 12.15, nella sala conferenze di Formello, il mister biancoceleste risponderà alle domande dei cronisti presenti per presentare la gara.