Zaccagni carica i compagni: «Avanti Lazio» FOTO

Mattia Zaccagni ha caricato i compagni, dopo la gara contro lo Sturm Graz: ecco il messaggio del giocatore su Instagram

Nonostante il risultato beffardo, la Lazio può ritenersi soddisfatta per l’atteggiamento messo in campo contro lo Sturm Graz. Nonostante le polemiche arbitrali e metà partita giocata in 10, la squadra non ha mai mollato. E non dovrà farlo nemmeno in vista dei prossimi appuntamenti.

A incoraggiare i compagni è anche Mattia Zaccagni che, su Instagram, scrive: «Avanti Lazio».