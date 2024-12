Zaccagni Lazio, Spalletti: «È stato un elemento importante durante l’Europeo. Tornerà? Vi spiego»

Zaccagni Lazio, il CT della Nazionale italiana Luciano Spalletti ha parlato così di un possibile ritorno del capitano biancoceleste

Intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti a margine della mostra Sfumature di Azzurro, il CT della Nazionale italiana Luciano Spalletti ha parlato così del capitano della Lazio Mattia Zaccagni:

PAROLE – «Le scelte fatte sono quelle giuste e rimarranno quelle, sono molto convinto dei calciatori che sono andato a comporre negli ultimi raduni. Quello che ci hanno fatto vedere è importante. Tornerà Zaccagni? È stato un elemento importante anche durante l’Europeo, anche per quello che ha fatto vedere in allenamento. Ora ha una possibilità superiore perché lo vedo spesso giocare dentro il campo e in un sistema di gioco diventa fondamentale andare a prendere quei giocatori che fanno quel ruolo lì nei club. Nella stagione della Lazio c’è anche lo zampino di Zaccagni»