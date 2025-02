Zaccagni Lazio, i giornali lo esaltano post Cagliari: «Timbro che la sblocca, decisivo così sul gol del Taty». Le sue pagelle

Zaccagni Lazio, i giornali esaltano il capitano biancoceleste dopo la vittoria 2-1 a Cagliari: le pagelle del numero 10 dopo il match

I giornali sportivi oggi in edicola esaltano la partita di Mattia Zaccagni contro il Cagliari. Il capitano e numero 10 della Lazio è stato decisivo e migliore in campo secondo i quotidiani.

Questo il commento del Corriere dello Sport, che gli dà un 7.5 pieno in pagella: «Prima la domanda di tutti i tifosi: perché non ha tirato in pallonetto? La replica sull’azione successiva: taglio in area e timbro che sblocca. La sua spizzata regala al Taty la palla risolutiva». Voti per lui che oscillano in generale tra 7 e 7.5.