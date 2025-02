Zaccagni Lazio, retroscena di mercato: «Il Napoli ci aveva provato, lui non ha mai aperto». Così si è convinto a dire no alla corte azzurra

Zaccagni Lazio, spunta il retroscena di mercato sul capitano biancoceleste: no secco agli assalti del Napoli. Ecco il suo pensiero

Il Corriere dello Sport oggi in edicola svela un retroscena sul calciomercato Lazio coinvolgente il capitano Mattia Zaccagni. Il Napoli a gennaio aveva provato ad ammaliare il numero 10, che dal canto suo non ha però mai aperto ai partenopei.

Una scelta d’amore per la sua Lazio, non ci ha pensato su due volte firmando il rinnovo di contatto. Una scelta di vita come sottolinea il quotidiano: il legame tra le due parti è forte e si spetra indissolubile, anche se nel calcio ci sono poche certezze.