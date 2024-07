Zaccagni Lazio, la VERITA’ sulla possibile cessione: ecco la posizione del club. Cosa SUCCEDERA’

Zaccagni Lazio, la verità sulla possibile cessione dell’esterno biancoceleste: ecco qual è la posizione del club

Nelle ultime ore sono tornate a circolare voci su una possibile partenza di Mattia Zaccagni dalla Lazio, nonostante il recente rinnovo firmato dall’esterno, tra i più positivi della deludente esperienza dell’Italia a Euro 2024.

Come confermato dal collega Nicolò Schira, in ogni caso, l’ex Verona viene ritenuto un elemento fondamentale della rosa di mister Baroni e per questo non verranno ascoltate proposte, almeno per questa estate.