Zaccagni, l’arciere vittima di un terribile scherzo delle iene: ecco cosa è accaduto

Zaccagni, l’arciere biancoceleste è stato vittima di un terribile scherzo del noto programma televisivo: vediamo cosa è accaduto

Il suo compito è ben noto alla Lazio e ai suoi tifosi, ossia segnare e far segnare molti gol. Questa volta però Mattia Zaccagni, ha dovuto giocare un altro ruolo ossia difensore, per colpa di un simpatico ma allo stesso tempo terribile scherzo da parte delle Iene. Il programma di Italia Uno, con la complicità della moglie Chiara Nasti, aveva orchestrato lo scherzo basandosi su alcune dichiarazioni di Giuntoli, il quale aveva fatto un paragone tra un calciatore comprato di cui si è pentito con una fidanzata che sembra perfetta e poi non lava, non pulisce e non stira.

Mattia non era solo, perchè oltre a lui erano presenti Scamacca e Matteo Pessina e dovevano riordinare gli appartamenti e in particolare l’ex Verona visto che la moglie Chiara gli aveva detto che aveva organizzato in soggiorno un set fotografico.