Zaccagni Italia, il biancoceleste in dubbio per la Germania

Zaccagni Italia, il capitano biancoceleste tiene in apprensione il ct Spalletti in vista della partita di domani sera contro la Germania

Archiviato il turno di campionato che ha visto perdere in modo anche roboante la Lazio contro il Bologna, la serie A lascia spazio alla Nazionale e ai rispettivi impegni tra cui la Nations League.

Nella competizione in questione è coinvolta anche l’Italia, e gli azzurri domani sera sfideranno la Germania con una tegola importante per Spalletti. Il ct infatti deve fare i conti con il dubbio Zaccagni, il quale ha lavorato a parte per recuperare la sua condizione. Di Marzio, spiega che qualora non dovesse farcela è pronto il giovane Luca Koleosho attualmente in forza al Burnley ed è un classe 2004