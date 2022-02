Zaccagni: «Col Porto grande prestazione di personalità»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’esterno della Lazio Zaccagni ha commentato la prestazione dei biancocelesti contro il Porto

Un altro gol per Mattia Zaccagni dopo la doppietta contro il Bologna, questa in Europa League in casa del Porto. E sui social, l’esterno della Lazio ha espresso la sua soddisfazione per la prestazione dei biancocelesti nonostante la sconfitta per 2-1 in terra portoghese.

IL COMMENTO – «Una grande prestazione di personalità, il ritorno sarà tutto da giocare davanti ai nostri tifosi».