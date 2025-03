Zaccagni a LSC: «Chiediamo scusa ai tifosi»

Condividi via email

La delusione del capitano biancoceleste Zaccagni a LSC: le sue parole dopo la disfatta di Bologna Lazio

Bologna Lazio è stata di certo un a delle peggiori prestazioni dei biancocelesti negli ultimi tempi, ma è davvero stata la peggiore in questa Serie A? A questa domanda e ad altre ha risposto l’uomo simbolo della società: Mattia Zaccagni a LSC. Ecco le parole del capitano degli aquilotti:

«Prestazione bruttissima, ci dispiace chiediamo scusa ai tifosi, adesso è importante recuperare le energie fisiche e mentali e di ricompattarci. La stanchezza non deve essere un alibi, siamo dentro le coppe deve essere un orgoglio giocare ogni tre giorno. Non bisogna trovare alibi ma analizzare la gara che abbiamo fatto e recuperare il prima possibile per prepararci al rush finale. Questa sconfitta peggiore di quella contro l’Inter? Sono due partite diverse ma ripeto sono state due prestazioni bruttissime da parte della squadra».