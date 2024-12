Yilmaz rivela: «Ero praticamente ad un passo dalla Lazio ma vi spiego perchè non si concretizzo nulla»

Yilmaz, l’ex Galatasaray rilascia alcune dichiarazioni parlando di un suo possibile approdo alla Lazio svanito e ne spiega le ragioni

Ai microfoni del canale turco HT Spor ha parlato l’ex Galatasaray Yilmaz il quale tra i vari temi ricorda il suo possibile approdo alla Lazio, svanito e ne spiega anche il motivo

YILMAZ – Stavo andando alla Lazio e quando Nevzat Şakar (ex dirigente del Trabzonspor, ndr) ha saputo che avrebbero pagato a rate, ha detto: “Vendiamo lavatrici?”. La Lokomotiv Mosca aveva pagato la clausola rescissoria al Trabzonspor, ma io non volevo andarci. Poi ha squillato il telefono e Abdurrahim Albayrak (ex dirigente del Galatasaray, ndr), ha detto: “Non firmare, sto arrivando”. Ho risposto: “Dio, grazie”. Ho vissuto il periodo più bello del calcio turco al Galatasaray e sono contento di aver indossato quella maglia. È una comunità molto grande, stanno andando molto bene adess