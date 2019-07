Milinkovic, si tratta per sciogliere i nodi legati ai bonus

Kezman a Manchester per il futuro del Sergente

Si continua a trattare a Manchester, in ballo il futuro di Milinkovic-Savic e anche della Lazio. Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport da sciogliere ci sono i nodi legati ai bonus. L’offerta dei Reds infatti prevede 75 milioni ma la Lazio vuole che si arrivi a quota 90 in modo più semplice e anche veloce così che non ci siano intoppi di alcun genere.

Ovviamente oltre alla parte economica ci sono altre due questioni: la vendita di Paul Pogba, senza l’uscita del francese infatti lo United non continuerebbe il pressing sul serbo, e la chiusura del mercato inglese prevista per l’8 agosto.