Yazici, pres. Lille: «Ci interessa ma…»

Calciomercato, interesse della Lazio ma il giocatore è a un passo dal Lille

È stato accostato fortemente alla Lazio. Doveva essere lui il sostituto di Milinkovic-Savic, se dovesse partire, per la prossima stagione. Yazici invece sembra essere ad un passo dal Lille. Non è ancora detto però come conferma il presidente del club Gérard Lopez ai microfoni di RMC.

«Yazici è un giocatore che ci interessa molto. Oltre ad avere capacità dal punto di vista tecnico, l’età giusta e le potenzialità per esplodere, fondamentale è il desiderio che ha di venire al Lille. È un giocatore molto versatile e può occupare le quattro posizioni offensive, sia da falso nove, sia da trequartista centrale che da ala destra o sinistra. Il problema è che con il Trabzonspor non c’è ancora l’accordo».