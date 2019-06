Yazici, l’agente: «Yusuf costa 15 milioni, dalla Lazio nessuna offerta»

Yazici, il centrocampista nel mirino della Lazio? Le parole del suo procuratore

Il prescelto dalla Lazio per sostituire l’oramai partente Milinkovic, è Yusuf Yazici: centrocampista turco, 22 anni, di proprietà del Trabznospor. L’agente del giocatore, Adem Cebeci, intervistato dal Corriere dello Sport, ha ammesso: «Qual è il sogno di Yazici? Far parte dei migliori club europei. La Lazio? Molte società italiane menzionano il suo nome nei contesti di mercato, ma non è ancora arrivata nessuna offerta ufficiale al Trabzonspor. Yusuf segue la Serie A come del resto tutti i campionati europei principali. I suoi idoli? Ci sono alcuni giocatori che Yusuf apprezza e rispetta. Ma il suo obiettivo principale è essere se stesso».

Sulla valutazione del suo assistito: «La società – assicura Cebeci – aspetta offerte da 20 milioni, ma questo è il calcio, i prezzi possono cambiare. Credo che 15 milioni possano bastare al club interessato per ottenere Yusuf come giocatore».