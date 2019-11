Wilson: «Berisha al Verona? Non è in una condizione in cui poter scegliere»

Wilson, l’ex laziale ha espresso il suo parere sulla possibile cessione di Valon Berisha al Verona

L’ex capitano biancoceleste Pino Wilson è intervenuto ai microfoni di Radiosei parlando della possibile cessione di Berisha al Verona.

«Berisha al Verona? Sarebbe un’ottima cosa. Berisha non è in una condizione di poter scegliere. A me dispiace per le sue difficoltà, ma è vero che per il momento non ci ha mostrato nulla. Per quale motivo non dovrebbe essere disposto ad andare a giocare in una buona squadra dove avrebbe possibilità di giocare con una certa continuità. Qui la concorrenza è troppo forte e non sembra si sia ambientato. Magari potrebbe esserci un problema economico, ma se fossi in lui andrei. Il Verona è una squadra organizzata, pronta ad aiutare il suo eventuale inserimento. Sarebbe una bella vetrina in una bellissima città».