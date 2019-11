Calciomercato Lazio, sondaggio per Berisha da parte dell’Hellas Verona

Valon Berisha potrebbe essere ceduto in prestito a un club della Serie A

Valon Berisha, finora, è stato protagonista di una serie di prestazioni certamente non positive. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, sul kosovaro ci sarebbe l’interesse dell’Hellas Verona di Juric. La valutazione della Lazio per l’ex Salisburgo non è inferiore ai 7,5 milioni di euro.

GIOVANI TALENTI SCALIGERI – Marash Kumbulla e Sofyan Amrabat sono due dei migliori talenti del Verona e i biancocelesti, intavolando la trattativa per Berisha, potrebbero estendere il discorso anche verso il difensore albanese classe 2000 e l’ex centrocampista del Bruges.