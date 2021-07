Wembley, caccia al biglietto per le semifinali: ma c’è l’ostacolo prezzi

Si sono aperte stamattina le vendite dei biglietti per la semifinale tra Italia e Spagna: prezzi alle stelle per un posto a Wembley

Come riporta il Corriere dello Sport, si sono aperte stamattina le vendite dei biglietti per la semifinale di Euro 2020 tra Italia e Spagna.

La UEFA, oltre a designare i 6500 posti per i supporter della Nazionale azzurra solo agli italiani residenti in Gran Bretagna o Irlanda, ha stabilito fasce di prezzo alte: 600 euro per i posti di elite, 400 per la fascia intermedia e da 200 euro si possono prendere i ticket più “economici”. Ricordiamo che la capienza dello storico impianto londinese arriverà fino a 60 mila spettatori (per semifinali e finale), al netto della variante Delta che gira sul territorio e delle positività riscontrate in seguito al match tra Inghilterra e Scozia della fase a gironi.