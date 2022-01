Wallace, nuova esperienza al Wuhan: ecco quanto incasserà la Lazio

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Lazio incasserà una piccola somma dalla cessione in Cina di Wallace: ecco tutti i dettagli

Piccola somma in entrata per la Lazio, che di questi tempi non può che essere una notizia positiva. Wallace, difensore brasiliano arrivato a Formello nel 2019 e rivenduto allo Yeni Malatyaspor nel 2020, sta per trasferirsi fortuna in Cina.

Dalla Turchia al Wuhan, in queste ore si starebbe chiudendo la trattativa per 250mila euro. E il club biancoceleste, che lo aveva lasciato partire due anni fa praticamente a zero, incasserà circa la metà. Aveva mantenuto il 50% della futura rivendita. Una piccola entrata che potrebbe far comodo a Lotito, alle prese da settimane con l’indice di liquidità bloccato. Di sicuro la somma non smuove il parametro, rimane comunque un piccolo indennizzo per un calciatore venduto gratis due anni fa. Lo riporta Il Corriere dello Sport.