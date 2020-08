Vocalelli: «Mercato Lazio non mi piace per niente. 5 anni a Muriqi mi fanno paura»

Alessandro Vocalelli continua a esprimere grosse perplessità sul mercato della Lazio.

Non si può dire sempre sì, non va sempre tutto bene. Il mercato della Lazio non mi piace per niente, ma forse io capisco poco di calcio e certamente non ho la responsabilità tecnica della squadra. Non piace sicuramente a Inzaghi, se non piace a me. Ricordo che la Lazio è andata in Champions League dopo 13 anni, non è arrivato nessuno e i nomi che si sentono non sono da Lazio. Mi auguro non si arrabbi la società con noi, noi speriamo di commentare acquisti importanti. Appello a Simone: vanno fatte valere ora le ragioni tecniche. 5 anni di contratto a Muriqi mi fanno paura, vuol dire che non si esce da questo target. Non capisco perché se reclamiamo un acquisto da 20 milioni, l’obiezione è che non rientra nei parametri della Lazio.