Lazio, Vlahovic: «Immobile il più forte. Futuro? Voglio vincere a Firenze»

Spesso accostato alla Lazio nei giorni scorsi, oggi Vlahovic ha smentito ogni possibile voce sul suo futuro. Il giocatore – che ha rilasciato un’intervista per La Gazzetta dello Sport – ha anche elogiato Immobile:

«L’attaccante italiano più forte? In questo momento Immobile sta facendo cose fuori dal comune e ha un media gol impressionante. Stranieri? Domanda facile per me: Ibra. A parte lui dico Ronaldo, Lukaku e Dybala. Futuro? Sono sempre convinto di legarmi ancora più a lungo alla società viola, questa è la mia seconda casa. Mi hanno accolto e mi trattano come un figlio. Il mio sogno è di lasciare il segno a Firenze e, perché no, vincere qualcosa».