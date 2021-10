Vlahovic Fiorentina, i motivi della rottura: colpa dell’agente

Dusan Vlahovic non rinnoverà il contratto con la Fiorentina: ecco le ultime sulla trattativa saltata e le motivazioni

Si arena la trattativa tra Dusan Vlahovic e la Fiorentina: la notizia è stata fatta trapelare in mattinata dal presidente Rocco Commisso e subito si sono scatenate le voci su una possibile cessione a gennaio.

Secondo quanto rivelato dal TG Rai Toscana, la colpa sarebbe dell’agente che pretenderebbe il mandato in esclusiva per la cessione a 75 milioni di euro con il 10% di commissione. Qualora il club dovesse vendere il serbo a gennaio, la cifra sarebbe quella della clausola attualmente in essere.