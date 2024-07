Vitor Roque Lazio, futuro LONTANO dall’Europa: ecco la sua PROSSIMA destinazione. Le ultime sulla trattativa

Come riportato da il portale spagnolo Sport.es, l’attaccante del Barcellona Vitor Roque, accostato anche al calciomercato Lazio in questa sessione estiva, potrebbe lasciare l’Europa. Infatti, la squadra araba dell’Al-Hilal è interessata al giocatore brasiliano.

Dunque, Vitor Roque potrebbe raggiungere Milinkovic-Savic per una cifra che supera i 30 milioni di euro. Soldi che farebbero molto comodo al Barcellona per impostare al meglio il mercato in entrata.