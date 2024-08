Vitor Roque Lazio, l’attaccante del Barcellona fa gola ai biancocelesti. ECCO quale OFFERTA servirebbe. Le ultime

Come riporta il Corriere dello Sport, Il Ds biancoceleste Fabiani ha fatto riferimento anche ai Golden boy, giocatori classe 2003 e 2004, rientrano negli under 22 tesserabili senza limiti in A, ma in Europa farebbero parte dei 17 posti “liberi”. La caccia era partita da Vitor Roque del Barcellona, obiettivo verosimile solo perché è in partenza in prestito (a gennaio era stato pagato 30 milioni più 30 di bonus). Il Barcellona non l’ha potuto inserire in lista per il fair play finanziario. Servirebbe un’offerta stile Greenwood.