Visentin Lazio Women: «Stiamo raccogliendo ora quanto seminato finora»

Le parole di Noemi Visentin, attaccante della Lazio Women, dopo la vittoria delle biancocelesti contro la Fiorentina

Noemi Visentin ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la vittoria della Lazio Women contro la Fiorentina, la seconda consecutiva in campionato dopo il Napoli. Di seguito le sue parole.

VITTORIA – «Stiamo raccogliendo adesso quello che abbiamo fatto in tutta la stagione e abbiamo cercato delle vittorie che sono arrivate una dopo l’altra, siamo contentissime e cerchiamo di continuare così. Sicuramente dobbiamo sempre migliorarci, in ogni partita che abbiamo perso è mancato sempre quel pezzettino e quella cattiveria in più che magari ci poteva far arrivare tra le prime cinque».

COSA É CAMBIATO – «A livello tattico, ma soprattutto a livello mentale e di gruppo, è scattato qualcosa che ci ha portato a vincere queste due partite. Prossimo rigore lo tiro io? Ho difficoltà a livello di pressione sui rigori, ma chissà».

NUOVA SICUREZZA – «Abbiamo una consapevolezza diversa, andremo a Torino sapendo che non è finita anche se siamo in svantaggio. Nel calcio tutto è possibile, come è successo in campionato dove abbiamo rimontato anche se poi abbiamo perso. Potrebbe succedere di tutto, magari passiamo il turno».

NAZIONALE – «Ci penso e ovviamente è il sogno di tutte le bambine e le donne che giocano a calcio».