Virginia Raffaele: «Io tifosa della Lazio? Adesso vi spiego...»

Virginia Raffaele ha fatto chiarezza sul suo rapporto con il calcio, in un’intevrista per le colonne de La Gazzetta dello Sport

In una lunga intervista per le colonne de La Gazzetta dello Sport, Virginia Raffaele ha parlato del suo rapporto con il mondo del calcio e precisato di non essersi mai legata nè alla Lazio nè alla Roma, pur essendo romana. Le sue parole:

FORZA LAZIO A SABRINA FERILLI – «Me lo ricordo bene, capitò in una puntata di Facciamo che io ero (suo show su RaiUno, ndr) ma era una gag: Sabrina ed io decidemmo di interpretare il ruolo impossibile, due uomini. E come li puoi fare accendere meglio che contrapponendoli sul piano del calcio? pur essendo romana non mi sono mai legata a nessuna delle due squadre. D’altronde sono cresciuta in una famiglia in cui la domenica si lavorava, più del solito, essendo tutti impegnati nel Luna Park in cui sono cresciuta, anche se qualche tifoso in famiglia c’è, sponda Lazio, ma pure qualche romanista».

CALCIATORE CON CUI FARE UN FILM – «Beh Ibrahimovic, senza dubbio. Ha una faccia stupenda, da film di Kusturica, lo trovo molto simpatico, non sai mai dove finisca la persona e dove inizia il personaggio, lo vedrei bene sul grande schermo».