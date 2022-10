Vincenzo Paparelli vive! Il ricordo commosso del club – FOTO

Vincenzo Paparelli vive! Il bellissimo e commosso ricordo della Lazio sui social nel giorno della sua scomparsa

Oggi è il 43º anniversario dalla morte di Vincenzo Paparelli, il tifoso biancoceleste colpito mortalmente da un razzo sparato dalla Curva Sud della Roma prima di un derby.

La Lazio ha voluto ricordare Vincenzo con un bel post pubblicato sui social: “Di padre in figlio. Di padre in figlia. VINCENZO VIVE“, a margine di tre scatti dove si vedono Lotito, Gabriele Paparelli e sua figlia posare un mazzo di fiori in ricordo di Vincenzo.