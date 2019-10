Paparelli, su Sky il documentario in memoria del tifoso biancoceleste

In memoria di Vincenzo Paparelli, morto quarant’anni fa durante un derby tra Lazio e Roma

Vincenzo Paparelli non può essere dimenticato. Una pagina triste della storia del calcio che ha visto morire un uomo, un padre, un tifoso per una partita di calcio.

Il figlio Gabriele l’ha ricordato qualche giorno fa in un’intervista a La7, ora Sky farà uno speciale in memoria dei 40 anni dalla scomparsa. Il documentario andrà in onda giovedì 24 ottobre su Sky Sport e poi sarà riproposto in occasione della cena evento “Il calcio negli anni di piombo” che si terrà in compagnia del figlio di Vincenzo Paparelli, Gabriele e di illustri ospiti: Giancarlo Loffarelli e Antonio Baratta.