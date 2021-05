Villas Boas non è atterrato a Roma: cancellato il volo

Villas Boas non è atterrato a Ciampino, il suo volo era atteso nella mattinata di oggi: Sarri resta il primo obiettivo

A Ciampino era atteso l’aereo prenotato da Villas Boas. L’allenatore ex Marsiglia sarebbe dovuto arrivare oggi, rimanere a Roma mezza giornata per poi ripartire già questa sera. Il portoghese, però, non è mai atterrato.

Intanto le indiscrezioni per la panchina della Lazio continuano a rimbalzare e il nome di Sarri resta forte.