Viktoria Plzen, Prince Adu: «Questo club è uno...»

Viktoria Plzen, le parole del giocatore in vista della sfida di Europa League di domani contro la Lazio. Ecco cosa ha detto

Alla vigilia della sfida tra Lazio e Plzen, ai microfoni di Flashscore è intervenuto il giocatore Prince Adu.

PAROLE– «Ho deciso di lasciare il calcio perché il mio ginocchio non stava guarendo. Non sapevo se sarei potuto tornare a giocare a calcio. Non sapevo come come avrei recuperato.È stato un momento molto difficile della mia vita, perché non avevo mai sperimentato un infortunio prima. Era dura, così sono tornato nella mia città natale per stare lì e rilassare la mia mente. A quel punto non pensavo più a giocare a calcio. Essere stato infortunato per un periodo così lungo mi ha fatto mettere in discussione molte cose. In totale sono rimasto a casa per circa due anni senza giocare a calcio. Ho iniziato ad allenarmi in Ghana prima di rimettermi in forma e trasferirmi in Bielorussia.Penso che quando ho avuto l’infortunio ho comunque lavorato molto duramente, in modo che, al mio ritorno in campo, sarei stato in grado di tornare ai miei vecchi livelli. Come giocatore, devi rimanere concentrato, essere positivo e lavorare sodo a prescindere dalle difficoltà ».

PLZEN– «Quando sono arrivato qui mi hanno parlato dei record del club e dei risultati ottenuti negli anni precedenti ed è stato davvero impressionante. Il Plzen è uno dei club più grandi della Repubblica Ceca, quindi se giochi qui devi essere pronto ad affrontare le sfide e tutto ciò che ne consegue. Vincere il campionato? Abbiamo ancora la speranza. Abbiamo ancora molte partite da giocare, ma al momento ci pensiamo partita dopo partita. Speriamo che alla fine della stagione saremo i vincitori del campionato »

EUROPA LEAGUE– «Questa sensazione è stata fantastica perché giocare l’Europa League è un sogno che si realizza. Sono cresciuto guardando l’Europa League e la Champions League, quindi avere l’opportunità di giocare a questo livello è fantastico. Il mio primo gol è stato contro il Francoforte e ne sono stato molto felice ».