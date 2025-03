Viktoria Plzen-Lazio, ecco come potrebbero giocare i padroni di casa

La Lazio si prepara al prossimo impegno di Europa League in programma giovedi contro il Viktoria Plzen.

Archiviata la pratica Milan, ora le attenzioni della Lazio sono tutte rivolte alla gara di andati degli ottavi di Europa League in casa del Viktoria Plzen. Bisognerà ancora capire quali saranno le scelte di formazione dei due allenatori e in attesa di conoscerle, proviamo a vedere come potrebbero scendere in campo i cechi.

VIKTORIA PLZEN (3-5-2): Jedlicka; Dweh, Markovic, Jemelka; Havel, Cerv, Kalvach, Sulc, Cadu; Vydra, Durosinmi. All.: Koubek.