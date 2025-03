Viktoria Plezn-Lazio: terreno di gioco in pessime condizioni

Condividi via email

E’ solo questione di ore prima del fischio di inizio della sfida di andata degli ottavi di finale di Europa League, con il campo di gioco che presenta condizione pessime

Questa sera la Lazio scenderà in campo nella gara di andata degli ottavi di finale dell’Europa League, con i biancocelesti che faranno visita al Viktoria Plzen. Ci sono degli aggiornamenti dell’ultima ora e non sono affatto belle notizie, dato che coinvolgono in maniera diretta anche la squadra di Baroni.

Come riportato dal Messaggero infatti, le condizioni del terreno di gioco sono in pessimo stato e questo influirà, ovviamente, in maniera negativa su quello che sarà l’andamento della gara.