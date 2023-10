Vieri su Immobile: «Non gioca? Se fossi ancora calciatore avrei bruciato la sede al suo posto»

Vieri, l’ex attaccante analizza la delicata situazione di Ciro e rilascia alla Bobo Tv queste dichiarazioni a riguardo

IMMOBILE – Sono sempre riconoscente verso i giocatori, ma sono glia allenatori a prendere le decisioni. Io Immobile lo farei ancora giocare, non è in condizione ma diamogli delle partite per farlo

Giustamente l’allenatore sa di avere un giocatore in panchina che fa sempre bene (Castellanos, ndr). Quest’anno può toglierlo. Sarri sa tutto quello che ha fatto, ma deve vincere oggi. Per me giocherà ancora Ciro, ma Sarri è uno che fa pochi discorsi. Se deve levare uno lo fa, ha pochi cazzi per la testa. Se Immobile sta bene fisicamente è uno che fa gol sempre. Vediamo chi farà giocare lunedì

In tutti gli sport se rendi va bene, quando cominci a non fare bene ti mettono tutti in discussione. Fa parte dello sport. Io Ciro lo farei ancora giocare, poi non vuol dire che non possa farlo riposare. Adesso lo capisco, prima no perché sono stato giocatore anche io. Se non ci facevano giocare due partite volevamo spaccare tutto e dare fuoco alla sede. Adesso direi al mister che dopo due fila è meglio fare mezzora, ma non quando giocavo. Se chiedi a lui è normale che vorrebbe giocare sempre