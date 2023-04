Vierchowod : «Casale e Romagnoli, vi dico...»

Lo storico difensore italiano ha espresso la sua opinione sui difensori biancocelesti

Intervistato da Tv Play, lo storico difensore italiano Pietro Vierchowod, ha analizzato la situazione difensori italiani dal suo punto di vista, parlando anche dei due centrali della Lazio.

LE PAROLE- «Difensori italiani forti? Forse Scalvini promette bene, ma è presto per giudicare. Romagnoli? Non mi piace, gli do 6. Bastoni? 6 diplomatico. Scalvini? Gli darei 6.5 perchè sta crescendo. Baschirotto è una novità, gli do un 6.5 di incoraggiamento. Casale non l’ho visto molte volte, mi sembra ingiusto dare una valutazione. Anche a lui un 6.5 di incoraggiamento»