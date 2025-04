Vieira in conferenza: «La Lazio arriverà arrabbiata»

L’allenatore del Genoa ha presentato il match contro la Lazio nella conferenza stampa che si è svolta nelle ultime ore

Patrick Vieira ha presentato il match tra Genoa e Lazio in conferenza stampa.

SUL FINALE DI STAGIONE – Abbiamo un finale di campionato molto eccitante. Iniziamo con la Lazio in casa, sono una squadra fortissima. Abbiamo visto le ultime partite che hanno giocato in Europa League, anche se hanno perso, abbiamo visto una squadra organizzata bene e con qualità. Una squadra che per me è di Champions League. Noi dobbiamo essere pronti perché loro giocheranno una partita con intensità e aggressività. La Lazio arriverà qua con rabbia e con la voglia di vincere. Noi dobbiamo essere pronti ad affrontare una squadra con qualità e arrabbiatissima.

SULLA GARA – Sarà importante come a Verona. Il nostro obiettivo è avere questi punti per essere aritmeticamente sicuri di essere in Serie A. Dobbiamo essere pronti sotto l’aspetto dell’organizzazione ma non ho dubbi su questo perché abbuiamo fatto una bella settimana di lavoro.

INFORTUNI – Credo che con gli infortuni che abbiamo avuto lo abbiamo utilizzato più a destra e a sinistra, ma lo conosco bene, l’ho seguito quando ero in Portogallo. Per me è un attaccante, un numero nove. Ha la facilità di andare in profondità e le partite migliori le ha fatte in quel ruolo.

VITTORIE – C’è questa motivazione, però non dimentichiamo quanto siamo cresciuti come squadre e dove eravamo cinque mesi fa. Importante è avere sempre i piedi per terra, analizzare sempre la situazione e continuare a lavorare. Credo tantissimo in questo gruppo: ha sempre lavorato bene, può vincere o perdere, ma questo gruppo è stato fantastico soprattutto dal punto di vista dell’atteggiamento.

FORMAZIONE – Credo che loro due possono giocare assieme, si completano bene. Dobbiamo recuperare Ekuban dal punto di vista fisico. Deve stare bene, ma credo che si possano provare tutti e due dall’inizio davanti.