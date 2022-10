Vice Immobile, Tare prepara le mosse per gennaio: due i nomi in pole

La Lazio potrebbe essere grande protagonista del mercato di gennaio con l’arrivo di un vice Immobile: Tare segue Boyé e Rafa Mir

L’infortunio di Immobile ha riaperto la caccia al vice Immobile per la Lazio nel prossimo mercato di gennaio. Come riportato dal Corriere dello Sport, al momento sono due i nomi in pole sul taccuino di Tare.

Il primo è quello di Lucas Boyé, 26 anni, argentino con passaporto italiano. Attaccante dell’Elche, vorrebbe cambiare aria a gennaio anche in virtù di un contratto in scadenza a giugno del 2024. Ha una valutazione tra i 12 e i 15 milioni di euro e una clausola da 25 milioni. Vista la scadenza, gli spagnoli dovranno per forza di cose rivedere le cifre al ribasso.

L’altro nome è quello di Rafa Mir, punta di scorta del Siviglia. Lopetegui prima e Sampaoli poi non gli hanno dato grande fiducia. Rimasto in panchina 5 volte nelle ultime 7 partite, è assistito da Jorge Mendes, da sempre in ottimi rapporti con Tare. Infine, in maniera più sfumata, dall’Inghilterra è rimbalzata la candidatura di Broja, centravanti di 21 anni del Chelsea con una valutazione tra i 20 e i 25 milioni di euro. Extracomunitario ma la Lazio ha ancora uno slot libero.