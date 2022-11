Vice Immobile, il sogno della Lazio è Rafa Silva: i dettagli

Nel mercato di gennaio la Lazio potrebbe cercare un vice Immobile. Il sogno dei biancocelesti sarebbe Rafa Silva

Nel mercato di gennaio la Lazio potrebbe cercare un vice Immobile. Il sogno dei biancocelesti sarebbe Rafa Silva, attaccante del Benfica, grande protagonista in Champions.

Come sottolineato da Il Messaggero, Sarri sarebbe rimasto stregato da lui, in primis per caratteristiche. Infatti il tecnico vorrebbe un centravanti con un fiuto del gol. Il 29enne ha abbandonato la Nazionale e il suo contratto scade nel 2024. Insomma, i costi potrebbero anche non essere troppo esorbitanti, per quanto sia in corso una trattativa per il rinnovo.