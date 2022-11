Vertice Sarri Lotito, tra mercato e obiettivi: ecco cosa si sono chiesti i due

Vertice Sarri Lotito, l’obiettivo è la Champions League ma serve un compromesso anche sul mercato. La situazione

L’obiettivo è solo uno: la Champions League. Come riporta il Corriere dello Sport, Claudio Lotito avrebbe chiesto a Sarri di centrare l’ingresso nella massima competizione europea: il presidente si aspetta che la squadra confermi il quarto posto o almeno faccia il possibile per rimanerci. In estate si è dato da fare sul mercato per completare il gruppo e ora vorrebbe che il tecnico resti in corsa fino all’ultimo.

Sarri avrebbe bisogno di un terzino sinistro e il preferito resta sempre Fabiano Parisi, anche se l’esterno dell’Empoli costa 15 milioni (senza contare che in rosa c’è sempre Kamenovic). E non disdegnerebbe neppure l’arrivo di un vice Immobile, così da non costringere Ciro agli straordinari compromettendone l’integrità fisica, anche se la società punta sulla crescita di Cancellieri (autore di una doppietta con la Nazionale).

Il raggiungimento della Champions può essere solo il frutto di un compromesso tra presidente e mister e non solo un sogno sportivo, ma anche una necessità economica.