Verso Udinese Lazio, Larsen: «Questa è l’Udinese più forte da quando sono qui»

Stryger Larsen, difensore dell’Udinese, ha concesso un’intervista ai canali del club in vista del match contro la Lazio. Le sue parole

Jens Stryger Larsen, difensore danese dell’Udinese, è intervenuto sui canali ufficiali del club bianconero in vista del match del week-end contro la Lazio.

Le sue parole: «Non so cos’è cambiato nella nostra testa, ma dopo la sconfitta con la Sampdoria abbiamo fatto una riunione in cui qualcosa è cambiato. Sono arrivati i punteggi favorevoli con Atalanta e Inter e poi una serie di vittorie. Questa è l’Udinese più forte in cui abbia mai giocato. Stiamo bene, il fatto di essere al secondo anno con il mister ci aiuta tanto (…) Il nostro obiettivo è guardare le squadre davanti a noi in classifica per arrivare più in alto possibile, a partire dal match di domenica contro la Lazio che è una grande squadra»