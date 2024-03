Verso Lazio-Udinese: grande attenzione su chi sarà l’arbitro dei biancocelesti

Dopo le recenti polemiche legate all’arbitro Di Bello in occasione di Lazio-Milan, ci sarà molta attenzione sulla designazione arbitrale di Lazio-Udinese

Dopo l’ultimo errore di Di Bello in occasione di Lazio-Milan, ci sarà davvero tanta attenzione in vista della prossima designazione arbitrale, per Lazio-Udinese.

Lotito infatti è stato subito polemico dopo il termine del match, chiedendo di poter rigiocare la partita. Ora ci saranno sicuramente delle attenzioni in più in vista del prossimo match dei biancocelesti all’Olimpico.