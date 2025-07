Gila Lazio, offerta dalla Serie A per il difensore: la dirigenza fa muro

Mario Gila è finito nel mirino di una squadra di Serie A: prima offerta ai biancocelesti respinta con forza dalla dirigenza

Mario Gila è al centro di una intricata vicenda di mercato che vede la Lazio in una posizione delicata, tra la volontà di trattenere i suoi pezzi pregiati e le stringenti necessità finanziarie. Come rivelato dal Corriere dello Sport, il Como si era mosso concretamente, con l’influente Cesc Fabregas in prima linea, per convincere Gila ad accettare un trasferimento. L’offerta presentata dai lombardi ammontava a ben 20 milioni di euro, ma è stata rifiutata energicamente dalla dirigenza biancoceleste.

Il rifiuto è scaturito da due motivazioni principali: in primis, la Lazio non potrebbe rimpiazzare una cessione così importante a causa del blocco totale del mercato in entrata. In secondo luogo, la somma è stata ritenuta “bassa rispetto al prezzario societario” per un difensore del calibro e del potenziale di Gila. Eppure, l’offerta del Como era economicamente molto appetibile per il giocatore, che avrebbe visto il suo ingaggio salire al doppio di quanto percepisce attualmente (1,1 milioni di euro). Nonostante il richiamo di Fabregas e una proposta monetaria allettante, Gila mantiene un desiderio chiaro: giocare in un top club. Sebbene il sogno del Real Madrid sia ancora proibito, il suo obiettivo rimane quello di fare il salto in Premier League o di tornare nella Liga spagnola. La Lazio, dunque, si trova con un giocatore blindato ma potenzialmente scontento, incapace di offrirgli un adeguamento contrattuale che rispecchi il suo reale valore e le offerte ricevute. La situazione è critica: la società non può permettersi di perdere Gila non potendolo sostituire, ma dovrà gestire il malumore di un calciatore che sente di meritare di più. Tutti a Formello sperano che, con l’inizio del lavoro sul campo, il suo umore migliori, ma l’estate è ancora lunga e il rischio di nuove, consistenti offerte è sempre dietro l’angolo, mettendo a dura prova la tenuta della promessa di Lotito di tenere tutti i big.