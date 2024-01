Verso Lazio Lecce, Immobile vicino al rientro? Le ultime da Formello riguardo le condizioni del capitano biancoceleste

Prove di Lecce a Formello per la Lazio, che oggi ha svolto l’ultima rifinitura in vista del match di domani delle 12:30.

Buone notizie arrivano per Sarri dalle condizioni di Ciro Immobile, che oggi si è allenato col gruppo. Passo diverso per il capitano, che sicuramente non partirà da titolare, ma la convocazione sembra molto probabile a questo punto.