Allenamento Lazio: seduta anti Lecce. Sarri ha un timore in attacco. I dettagli. Ecco i dubbi del tecnico capitolino

Due notizie positive in casa Lazio in vista della sfida di domani col Lecce. Un’altra, invece, accende i timori in attacco. Provedel in gruppo, ha sfebbrato e si è rivisto coi compagni. Stesso discorso per Immobile, pronto alla convocazione dopo lo stop muscolare.

Attenzione, però, alle condizioni di Felipe Anderson, che durante la seduta di stamattina ha accusato un fastidio al polpaccio sinistro. Situazione da monitorare già nel pomeriggio, alle 14.30 è in programma la seconda sgambata della vigilia. Il brasiliano avrebbe giocato da falso nueve nei piani di Sarri vista la lesione all’adduttore rimediata da Castellanos nel derby e il ritorno per la panchina di Ciro, a disposizione ma con un solo allenamento nelle gambe.