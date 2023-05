Due giocatori biancocelesti in diffida per la gara contro il Lecce: uno è un titolarissimo

Testa al prossimo impegno contro il Lecce per la Lazio di Maurizio Sarri, che avrà due giocatori in diffida, in vista del match con l’Udinese.

Oltre al solito Matteo Cancellieri, spunta un diffidato pesante, ovvero Luis Alberto.