Verso Lazio-Inter: Inzaghi ritrova Barella, Sensi vicino al rientro. L’ex Cagliari è già tornato dalla Nazionale, il numero 12 continua il percorso di recupero

Proseguono le tappe di avvicinamento a Lazio-Inter. Sarri si prepara a recuperare il pieno organico dopo la sosta Nazionali, e lo stesso discorso vale per Simone Inzaghi, pronto al ritorno all’Olimpico.

Il tecnico nerazzurro, in particolare, può già contare su Nicolò Barella, già tornato ad Appiano Gentile. Sul fronte infortunati, invece, passi avanti per il recupero di Stefano Sensi, anche se difficilmente recupererà per il match di sabato.

Per saperne di più, leggi la notizia su InterNews24.