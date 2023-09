Verso Juve-Lazio, Allegri concede due giorni di libertà ai bianconeri in vista della sfida allo Stadium. Le ultime

Allegri ha concesso due giorni di libertà alla Juve. I bianconeri, quindi, oggi e domani non si alleneranno alla Continassa.

Gli allenamenti dei bianconeri riprenderanno da lunedì 11 settembre per preparare la partita di sabato 16 settembre (ore 15) contro la Lazio allo Stadium. La squadra sarà ancora ridotta all’osso per via dei vari impegni dei giocatori con le rispettive nazionali.