Verona, Margiotta incensa Casale: «Che emozione la sua storia»

Massimo Margiotta, responsabile del settore giovanile del Verona, ha parlato con emozione della storia di Casale

Nicolò Casale ha messo nella gambe i primi 90 minuti da quando è alla Lazio. Nell’insidiosa gara contro l’Udinese, il ragazzo è riuscito a portare a casa una prestazione pulita e coraggiosa. Ad applaudire i suoi miglioramenti è stato Massimo Margiotta, responsabile del settore giovanile del Verona, che ai canali ufficiali del club ha parlato così:

«Quando vedo un nostro ragazzo esordire, per me è sempre una grande emozione. Una storia su tutte è quella di Casale, un ragazzo che è andato a farsi le ossa prima in C e poi in B, per tornare pronto per la nostra Prima squadra, risultare uno dei migliori difensori della Serie A, per poi essere venduto ad una delle squadre più importanti italiane. Questo è il lavoro che stiamo facendo, con l’obiettivo di trovare altri Casale».