Verona Lazio Women 4-4: le biancocelesti si fanno recuperare tre gol

La Lazio Women di mister Catini pareggia 4-4 in casa del Verona. Le biancocelesti erano andate in vantaggio di tre gol

La Lazio Women pareggia 4-4 in casa del Verona. Le ragazze di mister Catini vanno in vantaggio per 3-0 con Visentin, Ferrandi e Foerdos ma si lasciano recuperare nella ripresa. Prima l’autogol della stessa Foerdos poi Miagkova accorcia le distanze e Rognoni pareggia. Al 70′ Ledri firma la rimonta completa. Nel recupero, però, è ancora Foerdos a segnare e a pareggiare i conti.

Marcatrici: 7′ Visentin (L), 10′ Ferrandi (L), 36′, 90’+1′ Foerdos (L), aut. Foerdos (H), 47′ Miagkova (H), 59′ Rognoni (H), 70′ Ledri (H).

HELLAS VERONA (4-3-1-2): Haaland; Miagkova; Quazzico (46′ Horvat), Ambrosi, Jelencic; Sardu, Lotti (46′ Pasini), Ledri; Anghileri (90’+4′ Mancuso); Arrigoni (90′ Imprezzabile), Rognoni (86′ Marchiori).

A disp.: Keizer, De Sanctis, Meneghini, Oliva.

All.: Veronica Brutti

LAZIO (4-3-1-2): Ohrstrom; Pittaccio, Falloni, Foerdos, Vigliucci (90′ Groff); Castiello, Ferrandi (77′ Savini), Heroum; Di Giammarino (63′ Cuschieri); Visentin, Fridlund (46′ Labate) ( 90′ Le Franc).

A disp.: Natalucci, Santoro, Berarducci, Chukwudi.

All.: Massimiliano Catini