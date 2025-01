Verona Lazio, Delio Rossi avverte: «Non facciamoci prendere dalla frenesia, ma sarà una gara insidiosa. Il calendario dà questa opportunità»

Verona Lazio, Delio Rossi avverte i biancocelesti in vista della prossima trasferta di campionato: ecco che cosa ha detto

Intervistato da Radiosei, Delio Rossi ha così parlato in vista della sfida di campionato tra Verona e Lazio di domenica.

LE PAROLE – «La Lazio è bella a vedersi, a prescindere di queste ultime gare. Siamo all’inizio di un ciclo che ha i suoi alti e bassi. In questo momento non dobbiamo farci prendere dalla frenesia, anche perché anche le altre non è che facciano benissimo. Quella di Verona sarà una gara insidiosa e delicata, certamente meglio affrontare questa squadra piuttosto che il Bologna. Il calendario ti concede un’opportunità, se la squadra di Baroni giocherà come sa, il risultato dipenderà da lei. I rapporti di forza sono chiari, anche se nel nostro campionato c’è un livellamento sempre pericoloso».